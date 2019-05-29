Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.

Відповідне доручення Глава Уряду підписав 29 травня. Він також висловив глибоке співчуття у зв’язку із трагедією. Строк подання результатів розслідування - 10 днів.

У середу, 29 травня, на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" стався нещасний випадок на виробництві - обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.