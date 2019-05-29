Гройсман доручив провести розслідування ситуації на шахті "Лісова" [ Редактировать ]
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.
Відповідне доручення Глава Уряду підписав 29 травня. Він також висловив глибоке співчуття у зв’язку із трагедією. Строк подання результатів розслідування - 10 днів.
У середу, 29 травня, на шахті "Лісова" об’єднання "Львіввугілля" стався нещасний випадок на виробництві - обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.
по теме
Скандальна пожежа у Харкові: у вогні мало не загинули волонтери
Намет "Усе для перемоги" спалахнув о пів на п'яту ранку - у той момент там спали троє волонтерів
У Харкові підпалили волонтерський намет "Все для перемоги"
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне знищення майна" та вилучили відео з камер спостереження - нападники на місці залишили рюкзак з невідомою речовиною
Пенсионерка отдала 19 тысяч долларов на "спасение" сына
В Винницкой области телефонные мошенники обманули пенсионерку на 19 тысяч долларов
В Киеве подросток столкнул друга с 16 этажа (фото)
На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции
Самогубство чи вбивство: на Черкащині трагічно загинув український моряк
Мама моряка показує свій телефон - хтось видалив її переписку з сином напередодні загибелі, яка була у Viber. Зникли повідомлення і у дружини. За її словами - молодого матроса вбили