У Львові протестувальники, які виступають за відставку міського голови, виламали двері до мерії та побили її працівників. Одного з них - Євгена Бойка - госпіталізували з травмою селезінки.

Перед цим на переговори до мітингарів вийшли посадовці мерії. Однак, за їхніми словами, конструктивної розмови не вийшло. Міський голова Андрій Садовий заявив, що він повідомив про ситуацію міністрові внутрішніх справ і місцевим керівникам поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини штурму.