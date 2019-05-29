У Львові протестувальники влаштували масову бійку [ Редактировать ]
У Львові протестувальники, які виступають за відставку міського голови, виламали двері до мерії та побили її працівників. Одного з них - Євгена Бойка - госпіталізували з травмою селезінки.
Перед цим на переговори до мітингарів вийшли посадовці мерії. Однак, за їхніми словами, конструктивної розмови не вийшло. Міський голова Андрій Садовий заявив, що він повідомив про ситуацію міністрові внутрішніх справ і місцевим керівникам поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини штурму.
по теме
На Одещині рибалки перекрили Дунай
У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Сьогодні човнами вони навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально?
На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба
На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба. Запах і мухи дошкуляють мешканцям. Тварин у яму з нечистотами скинув місцевий фермер
В "Межигорье" появился новый управляющий: кто им стал
Через полгода проведения конкурса стало известно, кто стал новым управляющим резиденции "Межигорье"
В Украине появятся две новые области
Правовой комитет рекомендует парламенту переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области
У Польщі покинули напризволяще стадо корів
Влада має намір відрядити 180 тварин на різницю, бо вони можуть виявитися небезпечними для домашньої худоби в навколишніх обійстях