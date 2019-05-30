Вдова и сын Децла попали в сатанинскую секту [ Редактировать ]
Вдова и сын Децла (Кирилла Толмацкого), который внезапно скончался после концерта, могли попасть под влияние сектантов. Такое предположение высказал кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культурам Александр Невеев. Об этом сообщают росСМИ.
Специалист проанализировал страницу Юлии Толмацкой в Instagram и его много чего насторожило. В первую очередь он обратил внимание на название самого аккаунта "somamamori". По его словам, soma - это мистический опьяняющий нектар в индуизме, mamori - это понятие из буддизма, которое подразумевает защиту.
Эксперт отметил, что в профиле Юлии чувствуется мистическая составляющая. Она часто использует буддистскую и индуистскую терминологию и много рассуждает, что полезно, а что вредно для здоровья.
Невеев считает, что как минимум вдова Децла пытается привлечь к себе внимание. Она старается быть оригинальной, но все может быть, гораздо серьезней. Речь идет о шизофрении, поскольку неспособность отличить фантазию от реальности - явный симптом душевной болезни.
Юлия Толмацкая (фото: instagram.com/somamamori)
Кроме того, эксперт не исключает, что Юлия могла попасть в сети сатанинской секты. При этом опасение вызывает судьба сына Децла, которому всего 13 лет.
Невеев отметил, что представителем службы опеки необходимо разобраться в этой ситуации. Потому что, если мама ограничивает общение ребенка с его родственниками и у нее при этом есть эзотерические взгляды, то это может плохо закончиться для мальчика.
Он также добавил, что такие женщины, как Юлия, или попадают в секту, или создают их.
Ранее мы писали о том, что на похоронах Децла произошел скандал.
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