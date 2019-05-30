В Будапеште на реке Дунай опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту, на данный момент известно о 7 погибших и 20 пропавших без вести. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи. Также сообщается, что количество жертв может возрасти.

В службе спасения рассказали об обнаружении семи тел. В свою очередь, представитель Национальной службы скорой помощи Поль Гьорфи сообщил, что семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

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Перевернувшееся судно было пришвартовано у здания венгерского парламента и, по предварительным данным, его ударило другое прогулочное судно.

Кроме того, после ливня на Дунае возникло сильное течение. На месте крушения катера работают спасатели.

Ранее сообщали, что у берегов Канн столкнулись яхты.