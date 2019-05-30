Тепер суд у Техасі має ухвалити, чи не суперечить це рішення американській конституції

Компанія Huawei оскаржила в суді внесення її до чорного списку у Сполучених Штатах. Раніше корпорація вже позивалася з американським урядом - вимагала визнати незаконною заборону купувати її продукцію для низки федеральних установ США.

Тепер суд у Техасі має ухвалити, чи не суперечить це рішення американській конституції. До чорного списку Huawei потрапила через звинувачення в загрозі національній безпеці.

Компанії закидають крадіжку технологій, шпигунство та продаж американських деталей Ірану. У концерні стверджують - доказів цього уряд США не має.