Від початку цієї доби обстрілів з боку противника не зафіксовано

Збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них п'ять разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем.

Ворог також гатив по українських захисниках з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Минулося без втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще одного поранено. Від початку цієї доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.