На Донбасі бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню [ Редактировать ]
Збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них п'ять разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем.
Ворог також гатив по українських захисниках з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Минулося без втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено, ще одного поранено. Від початку цієї доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.
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