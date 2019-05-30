Ассанжеві загрожує до 175 років за ґратами

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж потрапив до тюремної лікарні. За словами представників Ассанжа, його стан значно погіршився - впродовж останніх тижнів він дуже схуд.

Проблеми зі здоров'ям пояснюють "поганими умовами життя" в посольстві Еквадору, де Ассанж переховувався останні 7 років.

Нагадаю, австралійця заарештували 11 квітня у Лондоні за запитом США, де його звинувачують у публікуванні секретних документів Держдепу. Ассанжеві загрожує до 175 років за ґратами.