Засновник Wikileaks потрапив до тюремної лікарні [ Редактировать ]
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж потрапив до тюремної лікарні. За словами представників Ассанжа, його стан значно погіршився - впродовж останніх тижнів він дуже схуд.
Проблеми зі здоров'ям пояснюють "поганими умовами життя" в посольстві Еквадору, де Ассанж переховувався останні 7 років.
Нагадаю, австралійця заарештували 11 квітня у Лондоні за запитом США, де його звинувачують у публікуванні секретних документів Держдепу. Ассанжеві загрожує до 175 років за ґратами.
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