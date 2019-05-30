У Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місто Порт-толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат - мурал художника Бенксі. Раніше робота прикрашала приватний гараж.

Згодом її викупив колекціонер за шестизначну суму і вирішив зробити частиною вуличної галереї. На муралі зображений хлопчик, котрий нібито ловить ротом сніжинки, що насправді є попелом із підпаленого сміттєвого бака.

"У мене є задум перетворити це місце на міжнародний музей стрит-арту. Тому ми шукаємо роботи: дещо позичаємо, якісь мурали належать мені", - говорить Джон Брендлер власник картини Бенксі.