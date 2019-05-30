Роботу Бенксі представили у музеї вуличного мистецтва [ Редактировать ]
У Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місто Порт-толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат - мурал художника Бенксі. Раніше робота прикрашала приватний гараж.
Згодом її викупив колекціонер за шестизначну суму і вирішив зробити частиною вуличної галереї. На муралі зображений хлопчик, котрий нібито ловить ротом сніжинки, що насправді є попелом із підпаленого сміттєвого бака.
"У мене є задум перетворити це місце на міжнародний музей стрит-арту. Тому ми шукаємо роботи: дещо позичаємо, якісь мурали належать мені", - говорить Джон Брендлер власник картини Бенксі.
по теме
Британці збирають експонати музею вуличного мистецтва
У Великій Британії збирають музей вуличного мистецтва. Зокрема, у місто Порт-толбот за допомогою важкої техніки доправили перший експонат - мурал художника Бенксі
У Британії відбулася найбільша виставка робіт да Вінчі
У Букінгемському палаці відбулася найбільша за останні 65 років виставка робіт да Вінчі. Публіці представили підготовчі ескізи до найвідоміших робіт художника, а також відбиток його пальця
Гулянка без похмілля: вчені презентували замінник алкоголю
Бурхливі гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, що не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки
Британці винайшли безпечний для здоров'я алкоголь
Бурхливі гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, що не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки
До кінця життя за ґратами: Бориса Джонсона звинувачують у брехні
До кінця життя за ґратами. Таке загрожує британському політикові Борису Джонсону. Його викликають у суд за звинуваченням у брехн