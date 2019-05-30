Мужчина металлической палкой забил до смерти бездомных щенков [ Редактировать ]
В Луцке мужчина металлической палкой забил до смерти двух бездомных щенков, сообщает "Униан".
Стало известно, что в полицию поступила информация о том, что мужчина палкой бьет щенков. Полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что смертельные удары металлической палкой двум бездомным щенкам нанес 57-летний житель Луцка.
Отмечается, что от полученных травм животные погибли. Их изъяли, чтобы утилизировать. "Мужчина объяснил правоохранителям, что возле дома появилось пятеро бездомных щенков, которые нанесли вред его домашним животным. Поэтому он так разозлился", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 299 УК Украины. Речь идет о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
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