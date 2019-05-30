В Луцке мужчина металлической палкой забил до смерти двух бездомных щенков, сообщает "Униан".

Стало известно, что в полицию поступила информация о том, что мужчина палкой бьет щенков. Полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что смертельные удары металлической палкой двум бездомным щенкам нанес 57-летний житель Луцка.

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Отмечается, что от полученных травм животные погибли. Их изъяли, чтобы утилизировать. "Мужчина объяснил правоохранителям, что возле дома появилось пятеро бездомных щенков, которые нанесли вред его домашним животным. Поэтому он так разозлился", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 299 УК Украины. Речь идет о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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