Пьяные родители сожгли дочь в печи [ Редактировать ]
В Житомирской области пьяные родители сожгли пятилетнюю дочь в печи. Вопиющий инцидент произошел в селе Овручевского района, сообщил начальник ГУНП в области Вячеслав Печененко на странице в Facebook.
Ранее подозреваемые были лишены родительских прав из-за алкоголизма, но тогда им на встречу пошли активисты, которые помогли вернуть ребенка. После того, как девочку вернули из приемной семьи, родители убили ее, а затем сожгли труп в печи. Убийцы находятся под стражей.
Фото: Facebook/Вячеслав Печененко
Он добавил, что в приемной семье о девочке хорошо заботились и занимались ее воспитанием. После того, как суд вернул ее биологическим родителям, приемная семья пыталась обжаловать решение суда в высших судебных инстанциях, но к тому моменту девочка исчезла.
Печененко добавил, что родители пытались выдать сына за пропавшую дочь, но сельская община обнаружила подмену и сообщила об этом полиции. Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. Разобраться в этом деле полиции помогла сельская община. Правоохранительные органы начали уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка.
К сожалению, нередко близкие люди совершают ужасные поступки. Ранее бабушка и дедушка сожгли 11-месячного ребенка. Также сообщалось, что женщина сожгла мужа за отказ дать ей пароль от телефона.
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