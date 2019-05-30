Військова прокуратура перевіряє кілька версій щодо причин падіння гелікоптера Мі-8.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася сьогодні вночі, на Рівненщині під час здійснення навчального польоту. Четверо військовослужбовців, які перебували на борту загинули. Детальніше розкажуть мої колеги.

Мі-8 розбився поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Бойовий вертоліт впав у лісі. За кілометр від того місця від самого ранку стоять блокпости військових. Проїжджати дозволяють лише спецтехніці та спецслужбам.

"Ми нікого не пропускаєм. На даний час ідуть слідчі дії", - повідомив Юрій Штангрет, військовослужбовець ЗСУ.

До місця трагедії не пропускають навіть родичів. Батько одного із загиблих приїхав і просив дозволу забрати тіло сина.

"Сказали, що там пишеться під камеру там ідуть слідчі дії. Тіла останки будуть везти в морг. Тобі їх можна буде. А зараз не можна".

"Вчора тільки пролітав над хатою і сказав завтра приїде".

Від місця трагедії до найближчих хат близько кілометра. У тутешніх селах кажуть: до авіації звикли. Люди часто бачать у небі вертольоти.

"Я бачив два вертольоти летіли в парі десь пів одинадцятої. Вечорам, да, пролітали, висота була невисока", - розповів Василь Гуменюк, житель села Барани.

Після падіння гелікоптер спалахнув. Бойова машина вигоріла вщент. А уламки - розлетілися на сотні метрів. Усі члени екіпажу загинули. Це - командир Ігор Мазепа, старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і лейтенант Павло Дацюк.

Над Рівненщиною вертоліт здійснював навчальний політ. Це був "Мі-8", із 16 окремої авіаційної бригади сухопутних військ України. Частина дислокується у місті Броди. Розслідуватиме трагедію Державне бюро розслідувань.

"Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з командиром польотів. За певний час зв'язок перервався і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння. Передали координати керівнику", - повідомив Михайло Шур, заступник командира 16 бригади армійської авіації.

"Слідством розглядається декілька версій: в тому числі і технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. всі ці версії опрацьовуються", - зазначив Юрій Табака, начальник управління військової прокуратури Західного регіону.

Майже 5 років тому саме такий військовий вертоліт збили у небі неподалік Слов'янська. "Мі-8" доправив на передову бійців, продукти та найцінніше - воду. Виконавши завдання, борт здійнявся в небо і пролетів кілометр, коли у нього російські найманці поцілили ракетою із ПЗРК. Загинули 12 військових. Серед них і генерал-майор Сергій Кульчицький. Він міг і не супроводжувати особисто ці групи. Але від першого дня, коли з Майдану разом із спецпризначенцями добровольцем пішов на фронт, Кульчицький став для них другим батьком. І навіть звали його між собою - Батя. Єдиний, кому дивом вдалось вижити, штурман Олександр.

Напередодні, - на місці, де йшли запеклі бої, відкрили меморіал загиблим героям.