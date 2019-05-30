Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації. Єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйнований. Без дороги люди живуть уже майже два тижні.

Чи дочекаються селяни ремонту - цікавились наші кореспонденти.

Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб - така прірва роз'єднала два села.

"Сільська рада знаходиться в селі Томашгород. Добиратися в цей період затоплення - потоп не дає можливості", - зазначив Володимир Яцкевич, Томашгородський сільський голова.

Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А два тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море.

"Тут все поле було повністю в воді. Озимина вона пожовтіла, вона пропаде і тут - там корова пасеться, - там все поле було у воді", - розповідає Петро Сахневич, житель села Томашгород.

Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають: задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села.

"Якби цього тут не було - то цей міст,- он де там, - його б змило б взагалі. Це й половини села не було б", - непокоїться Себастіан Таргоній, житель села Томашгород.

Село та мости врятували, а от понад три з половиною сотні гектарів паїв селян - знищені. Врожай втратили близько тисячі людей по обидва боки урвища.

"У Єльно замовляли - там від нас моторний човен був - переправляли сюди хліб".

На моторному човні з Єльного діставався на роботу і сільський голова. Сьогодні він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями.

"Людям нема можливості доїхати до районного центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажем, на сьогоднішній день здають ЗНО", - наголосив Володимир Яцкевич, Томашгородський сільський голова.

"Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Вона придатна для транспорту, але з підвищеною прохідністю".

Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав.

"Попередньо, десь 200 тисяч, але в 200 тисяч ніхто тут не впишеться. Ще не визначено, хто його буде робити", - наголосила Ольга Пахнюк, головний інженер Рокитнівського райавтодору.

"Торгуються, яка ж фірма буде робити. Сьогодні, головне - не полагодить дорогу. Сьогодні головне питання стоїть, - хто на цьому заробить", - говорить Микола Кушнір, голова Рокитнівської районної державної адміністрації.

Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі.

Ще довго "сохнутимуть" і будинки селян. На Рокитнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр.

"Якщо брати територію сільгоспугідь, це десь більше тисячі гектарів", - наголосив Олексій Берташ, перший заступник голови Рокитнівської районної державної адміністрації.

На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйноване, треба понад 10 мільйонів.