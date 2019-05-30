В Угорщині розслідують аварією туристичного катера [ Редактировать ]
В Угорщині відкрили кримінальне провадження у зв'язку з аварією прогулянкового катера. Напередодні пізно ввечері два судна зіштовхнулися на Дунаї, в центрі Будапешта. Одне з них - пасажирський катер із туристами з Південної Кореї та членами екіпажу, угорцями - затонув. В результаті аварії загинули семеро, 21 людина зникла безвісти.
Всі подробиці -- далі в сюжеті.
Трагедія сталася у самому серці угорської столиці. Камери стеження зафіксували, як прогулянковий човен з туристами-іноземцями дістався мосту на Дунаї поблизу будівлі парламенту і раптом врізався у величезний круїзний лайнер. Катер перевернувся і пішов на дно за 7 секунд.
"За нашими даними, на борту було 35 людей. Двоє - угорці, це капітан і його помічник. 33 - громадяни Південної Кореї. З них двоє - гіди, решта - туристи. Сімох врятованих відправили до лікарень. З води дістали сім тіл. Ще 21 людину шукаємо", - повідомив Адріан Пал, речник угорської поліції.
Того вечора у Будапешті дощило - негода вже кілька тижнів гостює у місті. Дунай став повноводним, течія - сильнішою. Хто опинився за бортом - швидко пішов за водою. Пошукові роботи безперервно тривають уже майже добу. На найвищому рівні відреагували на інцидент у Південній Кореї. Прем'єр-міністр збирається в Угорщину. Президент скликав термінову нараду:
"Прошу департаменти застосувати усі свої дипломатичні канали для співпраці з угорським урядом задля ретельного проведення пошукової операції. Наш уряд співпрацюватиме з угорськими колегами в розслідуванні цього інциденту", - заявив Мун Чже Ін, президент Південної Кореї.
Шкодує про трагедію і туристична компанія, що відправила корейців подивитися стародавнє європейське місто.
"Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих унаслідок інциденту - родичів жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина", - наголошує Лі Сан-Му, виконавчий директор туристичної агенції.
Висловив співчуття і прем'єр Угорщини. А місцева поліція почала розслідування.
"Уже триває кримінальне розслідування з залученням фахівців, які допоможуть встановити, що саме сталося", - повідомляє Адріан Пал, представник поліції.
За попередніми даними, саме туристичний човен з невідомих причин звернув з курсу і врізався у круїзний лайнер. Поліція обстежила пасажирське судно й допитала екіпаж. Подробиць поки що не розголошують.
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