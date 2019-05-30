Спеціальний прокурор Роберт Мюллер оголосив про відставку. Протягом двох років він розслідував ймовірне втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів, але так і не знайшов доказів змови між Дональдом Трампом і Москвою. У березні цього року справу закрив та оприлюднив доповідь... Тепер - відставка.

Але чому після прощальної промови Мюллера демократи активно взялися за процедуру імпічменту Дональда Трампа?

"Російську справу - закрито." Спецпрокурор Роберт Мюллер, який 2 роки розслідував зв'язки штабу Дональда Трампа із Кремлем під час президентських виборів у США 2016 року - йде у відставку. Про це він заявив під час свого першого публічного виступу за період перебування на посаді.

"Ми формально закриваємо офіс спецпрокурора, я залишаю посаду і йду з Міністерства юстиції", - наголосив Роберт Мюллер, спецпрокурор.

Мюллер констатував - його відомство не виявило "достатньо доказів", щоб звинуватити Трампа в змові з Кремлем з метою зміни результатів виборів. Мовляв, російський уряд у вибори активно втручався, та свої дії із штабом Дональда Трампа - не координував. Принаймні, довести цей факт спецпрокурору не вдалося.

"Росія втрутилася у вибори і зробила спробу підтримати певного кандидата. Докладніше про це ви можете дізнатися у першому томі доповіді. Утім, доказів змови між Трампом та його оточенням із Кремлем - ми так і не виявили", - зазначив Роберт Мюллер, спецпрокурор.

"Не впіймали - не злодій", - презумпція невинуватості в дії. Утім, сказати напевне про незаплямованість Дональда Трампа - Мюллер не наважився. Відповів багатозначно:

"Якби я був упевнений, що президент США не вчиняв злочин - я б так і сказав", - запевнив Роберт Мюллер, спецпрокурор.

Окрім ймовірних зв'язків Трампа з Росією, майже половина доповіді присвячена спробам глави Білого Дому завадити правосуддю. Докази, виявлені Мюллером, доводять - президент намагався згорнути розслідування спецпрокурора, щоб захистити себе, а також мав намір його звільнити. Утім, його спроби не увінчалися успіхом. Підлеглі Трампа просто не виконували його накази.

"Ми виходили з багаторічної політики Мін'юсту, згідно з якою президента не можуть звинуватити в злочині, допоки він займає посаду - це неконституційно. Навіть якщо приховати це звинувачення від публіки. Кабінет спецпрокурора - є частиною Мін'юсту, - тому я змушений керуватися його політикою. Тож висувати президентові звинувачення - не у моїй компетенції", - наголосив Роберт Мюллер, спецпрокурор.

У цій заяві окремі представники демократичної партії побачили сигнал, що тільки Конгрес може взяти на себе цю місію і висунути звинувачення господареві Білого дому. Після цього низка конгресменів-демократів виступила за початок процедури імпічменту

"Що стосується питання імпічменту, то можливі всі варіанти розвитку подій. Тут нічого не треба виключати", - підкреслив Джерролд Надлер, глава юридичного комітету Палати представників Конгресу США.

Розслідування Мюллера тривало два роки. Згідно з його висновками - "пов'язані з Росією люди" пропонували Трампу свою допомогу, а російська "фабрика тролів" вела кампанію в соціальних мережах.

У російському уряді вірили, що Трамп на посаді президента США буде вигідним для Росії. А представники штабу Трампа очікували, що завдяки інформації, розкритій зусиллями російської влади - виграють електорально.

Проте розслідування так і не підтвердило, що штаб Трампа був у змові з Кремлем або координував з ним будь-яку діяльність щодо втручання у вибори.