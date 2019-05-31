Аварія у Будапешті: стали відомі попередні результати розслідування [ Редактировать ]
Прогулянковий теплохід "Русалка", який зазнав аварії у Будапешті - збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на судновий реєстр.
Угорська компанія придбала його 1992 року.
Нагадаємо, ввечері 29 травня прогулянкове судно протаранив річковий теплохід "Вікінг Сайджин". На кадрах з камер відеоспостереження видно, як більший за розмірами "Вікінг Сайджин" на швидкості доганяє "Русалку", внаслідок чого, та перевертається.
На борту човна перебували 35 осіб - 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Семеро людей загинули, сімох врятували, 21 людину вважають зниклою безвісти.
Капітан річкового теплохода, який врізався у прогулянковий човен - громадянин України. Його взяли під варту.
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