Понад 400 кілограмів бурштину українець намагався провезти у Польщу. Його затримали у пункті пропуску Дорогуськ, - уже на території сусідньої країни.

Партію попередньо оцінили в майже 2 мільйони євро. Янтар був упакований в мішки, що лежали серед іншого легального товару. Водій заперечує спробу контрабанди, каже, нічого не знав про незаконний вантаж.

За словами польських митників, - це рекордна партія вилученого ними "сонячного каменю".