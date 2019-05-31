Контрабандист переправляв до Польщі 400 кг бурштину [ Редактировать ]
Понад 400 кілограмів бурштину українець намагався провезти у Польщу. Його затримали у пункті пропуску Дорогуськ, - уже на території сусідньої країни.
Партію попередньо оцінили в майже 2 мільйони євро. Янтар був упакований в мішки, що лежали серед іншого легального товару. Водій заперечує спробу контрабанди, каже, нічого не знав про незаконний вантаж.
За словами польських митників, - це рекордна партія вилученого ними "сонячного каменю".
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