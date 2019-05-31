Родичам загиблого в’язня виплатять 7 мільйонів компенсації [ Редактировать ]
Родина американця, який помер від зневоднення у в'язниці, отримає майже 7 мільйонів доларів компенсації. Гроші виплатить округ Мілуокі та приватна компанія, що керувала утриманням ув'язнених.
38-річного Терріла Томаса знайшли мертвим у своїй камері 2016 року. Це сталося за 7 днів після того, як охоронці, щоб покарати чоловіка, відключили йому воду. Судово-медична експертиза встановила - смерть в'язня спричинило "глибоке зневоднення".
Адвокати пана Томаса назвали суму компенсації однією з найбільших серед виплачених через смерть у в'язниці.
по теме
Коли покарають винних у загибелі рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі?
Грибовицький полігон. Пожежу, яка поширилася на два кілометри, цілу добу гасили 65 рятувальників... За кілька годин купа непотребу обвалилася на трьох пожежників
Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення
Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні
Скандальна пожежа у Харкові: у вогні мало не загинули волонтери
Намет "Усе для перемоги" спалахнув о пів на п'яту ранку - у той момент там спали троє волонтерів
Чому депутата-вбивцю випустили на свободу?
Прощавай, судимосте! Як колишній депутат Віктор Лозинський достроково став законослухняним громадянином
На Львівщині ліфт розчавив двох робітників
Трагедія сталася на приватному підприємстві, де чоловіки працювали вантажниками