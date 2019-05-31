Родина американця, який помер від зневоднення у в'язниці, отримає майже 7 мільйонів доларів компенсації. Гроші виплатить округ Мілуокі та приватна компанія, що керувала утриманням ув'язнених.

38-річного Терріла Томаса знайшли мертвим у своїй камері 2016 року. Це сталося за 7 днів після того, як охоронці, щоб покарати чоловіка, відключили йому воду. Судово-медична експертиза встановила - смерть в'язня спричинило "глибоке зневоднення".

Адвокати пана Томаса назвали суму компенсації однією з найбільших серед виплачених через смерть у в'язниці.