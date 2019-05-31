Приметы испокон веков помогали людям в жизни, помогая увидеть счастливые знаки судьбы и избежать неприятностей. Узнайте заранее о том, какая погода будет стоять ближайшие три месяца, и что вас ждет летом.

Июнь

Начало июня указывает на то, каким будет весь месяц. Если в первые 10 дней идет мелкий дождь, то вторая половина месяца, по примете, будет теплой и сухой.

3 июня погода укажет на то, какой будет осень. Если в этот день ненастье, то и осенние месяцы будут сырыми и холодными.

Зарницы - молнии без осадков и грома - указывают на то, что урожай будет богатым. Если 10 июня день погожий, то на огородах овощи уродятся.

Дождь 20 июня - к плохому урожаю злаков.

По примете, рассвет яркий 14 июня - рожь богатая поднимется.

Июль

Дождь 3 июля - к долгому ненастью.

В ночь Ивана Купалы роса выпадет обильно - быть доброму урожаю. Звезд в эту ночь много - охота, рыбалка, сбор грибов и год в целом будут удачными.

12 июля дождь принимается не единожды — ждут хороших хлебов, а если трижды припустит, то и урожай скуден будет.

Кукушка замолчит до 12 июля - зима рано придет.

25 июля холода наступят и частые дожди зарядят, если поутру нет росы и туман по низинам не стелется.

26 июля следят за погодой, чтобы узнать, какая предстоит осень. Погожий день - осень сухая и теплая.

Август

По примете, 1 августа без дождя - осень без холодов и слякоти.

На Ильин день грома нет и дождь не идет - осень будет сухой и без грибов.

4 августа гроза пройдет - сенокос богатым будет.

7 августа холодно с утра - зимой можно ждать морозов.

По примете, сильные ветра на 16 августа - к обильным снегопадам в зиму.

Яблочный Спас в холоде - осень в слякоти.

20 августа стрижи и ласточки на юг потянулись - осень рано придет, холода принесет.

23 августа вода в водоемах тихая — погода будет хорошей, а зима обойдется без буранов.

Морозы на Покров придут, если к 29 августа журавли на юг полетят.

Общие летние приметы

Летней ночью ясное звездное небо - день пройдет теплый и без осадков.

Млечный путь мерцает и виден словно через дымку - быть скорому дождю.

О дожде расскажут низкие кучевые облака, тяжело переваливающиеся по небосклону.

Гроза с громким треском - быть беде, а если гром глухо рокочет, быть радости.

Радуга в небе - знак счастья, увидеть ее - к исполнению желания.

Аисты поселились рядом с домом - в семье все будет благополучно, а бездетные обзаведутся потомством.

Соловьи в кустах заливаются - дню погожему быть.

Воробьи нахохлились и по кустам сидят - быть дождю и похолоданию.

Домашняя птица гомон подняла - погода вскоре переменится, рыба клевать перестанет.

Дождевые черви выползают - быть сильному ливню.

Комары вечером в стаях вьются - грядущий день будет погожим и без осадков.

Перед скорым дождем цветы бутоны закрывают, а перед сильной грозой птицы замолкают.

Летом грибов в обилии - зима суровой будет.

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