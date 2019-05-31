Аварія у Будапешті: капітана туристичного теплохода взяли під варту [ Редактировать ]
64-річного громадянина України, капітана річкового теплохода, який врізався у прогулянковий човен в Будапешті, взяли під варту. За версією слідства, він допустив недбалість, яка призвела до масових жертв. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, ввечері 29 травня теплохід "Вікінг Сайджин" протаранив прогулянковий човен "Русалка". На кадрах з камер відеоспостереження видно, як більший за розмірами теплохід на швидкості доганяє катер, внаслідок чого той перевертається. На борту човна перебували 35 осіб - 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Семеро людей загинули, сімох врятували, 21 людину вважають зниклою безвісти.
Прогулянковий катер "Русалка" збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому. Угорська компанія придбала його у 1992 році, - про це повідомляє місцеве видання з посиланням на судновий реєстр.
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