Спецпредставника КНДР по США Кім Хек Чхоля і ще чотирьох дипломатів стратили після провальних переговорів лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом у В'єтнамі, - про це пишуть південнокорейські ЗМІ.

Дипломатів звинуватили у шпигунстві на користь США та розстріляли їх на військовому аеродромі.

Нагадаємо, другий саміт "КНДР - США" пройшов в Ханої 27-28 лютого. Переговори завершилися достроково. Сторони не дійшли згоди щодо низки питань. Дональд Трамп сказав, що КНДР вимагала повного скасування санкцій.

Натомість у Пхеньяні заявили, що перемовини провалилися через "самовільну і нечесну" позицію Вашингтона.