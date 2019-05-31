Во Франции перевернулась лодка с детьми в районе города Герстхайм. В результате инцидента погибли двое мужчин и 6-летняя девочка. Еще один 4-летний ребенок пропал без вести.

Группа туристов из Германии решила устроить пикник и отправилась от немецкого берега Рейна на территорию Франции. Причины трагедии неизвестны. Очевидцы инцидента на берегу пытались помочь спасти людей. Один из них также погиб.

Один пассажир госпитализирован, а 4-летнюю девочку ищут уже сутки. Известно, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что в Конго затонуло судно с 200 пассажирами.