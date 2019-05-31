Недавняя предвыборная социология зафиксировала достаточно интересную картину. Имеем одного явного лидера избирательной гонки в лице "Слуги народа" и трех участников пелетона преследователей: "Оппозиционную платформу – За життя", "Батькивщину", БПП (ныне - "Европейскую солидарность"). Эти субъекты уверенно претендуют на попадание в новый парламент. Далее расположилась еще одна группа потенциальных участников досрочных выборов, которые имеют неплохие шансы на преодоление избирательного барьера в 5%. Среди них – "Сила и честь", "Гражданская позиция", Радикальная партия Ляшко и подлинное открытие мая – "Украинская стратегия", возглавляемая В. Гройсманом.

Если рассуждать формально, то "большую четверку" можно отнести к явным фаворитам досрочных выборов. Тогда как "малая четверка", соответственно, представлена партийными субъектами, способными на финишный рывок и которых, в связи с этим, можно обозначить как фаворитов скрытых. Способных на превращение "большой предвыборной четверки" в "парламентскую пятерку" или даже "шестерку". Но такой подход мало что скажет о подлинном потенциале участников выборов, так как на выходе мы получаем статичную картину, лишенную динамики. Между тем, именно динамика в условиях дефицита времени предстает в качестве одного из решающих факторов, способного предопределить конечный успех для каждого из участников выборов и общий расклад в новой Раде.

С лидирующей позицией "Слуги народа" более-менее все ясно. Отрыв слишком велик, а кредит доверия со стороны избирателей по-прежнему весом. Отчасти злую шутку с партией президента может сыграть излишняя самоуверенность, которая сквозит в тех же заявлениях о намерении получить в результате выборов однопартийное большинство. Но, если не случится чего-то экстраординарного (например, Минюст откажется вносить изменения в партийный устав, чем заблокирует само участие "СН" в "досрочке"), особых подвижек в рейтинге пропрезидентской партии не предвидится. Поэтому статус победителя выборов "Слуге народа" практически гарантирован.

Кто и в каком порядке займет последующие места в "большой четверке" вопрос с более открытым ответом. На первый взгляд, второе место ОП-ЗЖ не вызывает сомнений. Но многое будет зависеть от того, вернется ли к данной партии избиратель, отошедший во втором туре президентских выборов к В. Зеленскому. А это совсем не очевидно. Избиратель, даже оппозиционно настроенный, ждет изменений, а ОП-ЗЖ и не может их обеспечить по банальной причине: ни одна из потенциальных парламентских партий не высказала готовности вступать с Платформой в коалицию

Что касается "Батькивщины" и "Европейской солидарности", то динамика их электоральных симпатий во многом будет зависеть от того, смогут ли эти субъекты обновиться по-настоящему. Если да, то им вполне по силам получить пусть и скромные, но двузначные процентные показатели на выборах. Если же изменения будут имитационными, то парламентские перспективы для них могут стать более, чем туманными.

А вот среди главных претендентов на звание сенсации избирательной гонки нам видится "Украинская стратегия" В. Гройсмана. Дело в том, что РПУ О. Ляшко и "Гражданская позиция" А. Гриценко имеют явно выраженную нисходящую линию. И эта тенденция не случайна, так как избирателя радикалов во многом "перехватила" партия "Слуга народа", а полковник Гриценко явно проигрывает генералу Смешко. Ну, как минимум, в личной харизме. А для наших партий, в которых роль лидера переоценить нельзя, данное обстоятельство может стать определяющим.

При этом в пользу "Украинской стратегии" говорит поразительная динамика роста симпатий к партии В. Гройсмана, зафиксированная в третьей декаде мая. Так, 21 мая согласно опросам СГ "Рейтинг", за "УС" выразили готовность голосовать 0,9% избирателей. А уже 28 мая – 2,9%, по данным опроса Института социологических исследований "Основа". Таким образом, всего за неделю имеем трехкратное увеличение показателей электоральной популярности. Подобным – взрывным - ростом рейтинга на данный момент не моет похвастать ни одна партия.

Очевидно, что такая рекордная динамика не может быть бесконечной. Однако не сложно убедиться в том, что еще одного "рывка" будет достаточно, чтобы "Украинская перспектива" изменила свой статус. В конечном итоге, многое будет зависеть от дальнейшего поведения лидера партии. Пока В. Гройсман действовал безошибочно. Показал, что не держится за должность, подав в отставку. Отказал в союзе "токсичным" П. Порошенко и А. Яценюку. Взял курс на формирование не популистской политической силы, спрос на которую, вероятнее всего будет расти. Так, что перспективы для роста у этой партии на самом деле выглядят самыми предпочтительными.