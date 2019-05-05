Совет Европы находится в кризисном состоянии - МИД Украины [ Редактировать ]
В министерство иностранных дел Украины заявили, на данный момент Совет Европы находится в кризисном состоянии. Об этом говорится в заявлении ведомства, посвященном 7-лети создания СЕ, сообщают в пресс-службе МИД Украины.
В ведомстве считают, что кризисное состояние вызвано "разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы" с целью достижения собственных целей. В МИД надеются, что Совет Европы не пойдет на уступки перед РФ.
Кроме того, в МИД отметили, что Украина продолжает выполнять обязательства возложенные на нее как члена Совета Европы и будет противодействовать попыткам России разрушить организацию.
"Украина со своей стороны остается приверженной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить организацию", - отметили в МИД.
Ранее глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон".
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