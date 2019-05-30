Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировано введение санкций к 28 российским научным и музейным учреждениям, которые проводили археологические раскопки в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявление пресс-службы министерства.

"В течение последних пяти лет, Российская Федерация активно проводит незаконные археологические раскопки. К раскопкам привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица", - заявили в ведомстве.

Сообщается, что некоторые раскопки проходили в рамках строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Так, Минкультуры России было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение раскопок на территории оккупированного Крыма в период с 2014 по 2018 гг.

Ранее стало известно, что Совет Европы поддержал снятие санкций против России. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что СЕ находится в кризисном состоянии.