Конфуз дня: собака забавно извинилась перед другом (видео) [ Редактировать ]
Собака по кличке Уолтер не очень примерно себя вела. Добравшись до миски своего "друга", животное решило ни в чем себе не отказывать и оставило второго пса без обеда., передает "Хроника.инфо".
На недостойное поведение Уолтера обратила внимание хозяйка собак, так что она вмешалась в ситуацию и принялась порицать обжору. Однако пес понял, как плохо поступил. Он подошел к Кико и трогательно обнял его в качестве извинений.
The way he apologizes is so sweet. Can’t stay mad at that big fluff for to long. - As you may know kiko have been having some health issues and this morning he wasn’t eating his food. So little naughty Watson took advantage of that. He apologized to his brother so it’s all good now 😂
Публикация от ᴡᴀᴛsᴏɴ ᴀɴᴅ ᴋɪᴋᴏ (@wat.ki)
Ранее сообщалось, что женщина раскрыла секрет победы в лотерее.
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