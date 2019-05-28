Собака по кличке Уолтер не очень примерно себя вела. Добравшись до миски своего "друга", животное решило ни в чем себе не отказывать и оставило второго пса без обеда., передает "Хроника.инфо".

На недостойное поведение Уолтера обратила внимание хозяйка собак, так что она вмешалась в ситуацию и принялась порицать обжору. Однако пес понял, как плохо поступил. Он подошел к Кико и трогательно обнял его в качестве извинений.

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