Заступник голови Антикорупційного комітету парламенту Ігор Попов в ефірі телеканалу "Інтер" заявив, що виборчі списки відкритими, а законопроекти президента Зеленського навряд чи будуть ухвалені Радою

Чи справді депутати почнуть розглядати Виборчий кодекс? Там же тисячі поправок, а це означає, що жодне інше рішення Верховна Рада розглянути не зможе. Парламент буде заблокований до виборів?

Я за виборчий кодекс, за відкриті списки, проте це потрібно було приймати набагато раніше. Зараз реальна причина в тому, щоб чимось зайняти парламент, щоб не ганьбитися відсутністю результатів, пустим залом.

Виборчий кодекс або буде провалений і це ганьба, або буде схвалений , проте напишуть, що він набуває чинності з 2023 року.

Перевибори 21 липня здатні суттєво змінити якість український парламенту?

Ми бачимо величезне розчарування виборців, величезний запит на нове. Є велика загроза, що нові обличчя стануть дуже слухняними і ними керуватиме хтось з поза меж парламенту.

Тому при відборі дуже знадобилися б відкриті списки, щоб це були особистості, які розбираються за що вони голосують , працюють з виборцями і задають питання.

Рада цього складу взагалі не піде на співпрацю з президентом?

Подання законопроектів показують певну недосвідченість команди президента.

Що стосується недоторканності: зміни до Конституції голосуються на двох сесіях і парламентники припиняють своє існування достроково і не можуть вже прийняти зміни до Конституції. Регламент прямо забороняє схвалювати попередньо зміни до Конституції. Тому це неможливо. Недоторканність буде відмінятись вже восени, взимку чи зимою 2020 року.