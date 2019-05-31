В пятницу, 31 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что ограничения со стороны России на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, может создать проблемы в Украине. Об этом он сообщил после совещания в СНБО, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", - сказал Данилюк.

Он отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ. "Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит", - указал он.

Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов - ред.) готовы", - подчеркнул он.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО рассказал о заседании с президентом. А также Зеленский провел совещание с членами Совета национальной безопасности и обороны Украины.