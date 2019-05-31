Дефолт. Це страшне слово знову стало частиною політичної дискусії в Україні. Вся держава обговорює чи може Україна відмовитися повертати борг кредиторам і обнулити відносини з МВФ?

Наскільки серйозний такий сценарій? І коли можемо отримати наступний транш від Фонду, якщо все ж продовжимо співпрацю? Досліджувала це питання наша Олена Зоріна. Подивімося.

Вони ще не встигли приїхати, як поповзли чутки - місія МВФ терміново залишає Україну. Але так не сталося. Представники Фонду провели у Києві 2 тижні. Зустрічалися і з урядовцями, і з новообраним президентом. І зрештою, підтвердили подальшу співпрацю. Проте питання грошей, на які чекали от-от зависло у повітрі.

Дострокові парламентські вибори і невиконані обіцянки України сплутали усі фінансові карти. Київ до кінця року ще мав би двічі отримати гроші від Міжнародного валютного фонду. Такі умови короткострокової програми. Тепер усе залежатиме від нових політичних розкладів. Якою буде парламентська коаліція і, зрештою, уряд? Тільки після, можуть початися переговори з кредиторами.

Чи буде це стара угода, відповідно до якої Київ отримав лише половину обіцяної суми. Або ж нова? І коли чекати на транш?

Для продовження програми stand by Україна має здійснити багато змін. Найголовніше - антикорупційні. Зокрема, запровадити відповідальність за незаконне збагачення і перезапустити реформу судової та правоохоронної систем. І тут питання - чи проголосує парламент?. У президента про стару програму говорять неохоче. Більше - сподіваються на новУ.

"Домовилися, що ми зараз будемо активно співпрацювати з МВФ і з іншими міжнародними інституціями для того, щоб за літо, за час виборів підготуватися стосовно підготовки нової програми", - говорить Олександр Данилюк, секретар РНБО.

Олег Устенко, позаштатний радник президента з економічних питань.

"Скорее всего, в сентябре мы можем с вами расчитывать на то, что будет открыта новая программа. Речь идет о десятках, тогда уже миллиардов долларов, точно в разы больше, чем там stand by программа, в которой мы сейчас находимся.

Утім, експерти не настільки оптимістичні. Кажуть, цьогО року грошей кредиторів може й не бути.

"Якщо ми отримаємо транш, то в кращому випадку навесні наступного року. Ми втратимо вже в сукупності до 3 млрд доларів. На співпрацю України з МВФ орієнтується також світовий банк, ЄС і США", - говорить Борис Кушнірук, економічний експерт.

Чи зможемо ми без цих фінансів? Можновладці запевняють: у нас є так звана подушка безпеки. А експерти додають: упораємося, хоча буде сутужно. Транш потрібен до кінця цього року.

"Кошти від міжнародного валютного фонду поступають виключно в золотовалютні резерви Національного банку, цими коштами ми не можемо підвищити пенсії чи не можемо заплатити зарплату бюджетникам, чи витратити на армію чи ще на такі речі", - говорить Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", економіст.

"До конца года Украина должна вернуть около 4 млрд долларов внешних долгов. Это большая сумма, но вполне подъемная для Украины. Девятнадцать млрд долларов у нас есть в наших золотовалютных резервах", - говорить Олег Устенко, позаштатний радник президента з економічних питань.

Та всі ці макроекономічні поняття, для більшості людей, суцільна абстракція. Тож як пауза з фінансуванням МВФ змінить життя простих українців? Що буде з курсом долара, цінами та інфляцією?

Для пенсіонерки Марії Іванівни з невеличкого закарпатського села Лалово абревіатура МВФ, то наче ребус. Вона більше розуміється на свійських тваринах, у господарстві жінки їх багато.

У баби Марії своя макроекономіка. Каже: жити в кредит сама не звикла, і державі не треба.

"Я кредитів не беру. Або як вертають, а треба проценти вертати", - говорить Марія Балега, жителька села Лалово.

Хоча й розуміє, чому Україна залізає у борги.

"Значить не вистачає. Депутати кілько мають зарплати? Я думаву не треба стілько депутатів кілько у нас є", - говорить Марія Балега, жителька села Лалово.

Як не залежати від курсових коливань і від цін, у Марії Іванівни свій рецепт.

"Продаєме молоко та мало маємо заробітку се вже буде на сир, на творог".

Та все ж хоче, щоб "зелений" бодай трошки подешевшав. Бо мріє про власний трактор.

"Тепер бензін дорогий, орання дорогоє сотиків дораз 600 гривнюв. А в мене 2 тисячі пенсії", - говорить Марія Балега жителька села Лалово.

От тільки в експертів новини для Марії Іванівни погані: долар не подешевшає. Однак одразу заспокоюють , але й стрімко вгору теж не піде.

"З початку 2018 року Національний банк викупив з ринку майже півтора мільярда доларів. Коли восени в нас традиційно сезонність, коли долар зростає, НБУ зможе ці долари знов вивести на ринок і вже продати, якщо їх буде недостатньо", - говорить Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", економіст.

Та час грає проти України.

Якщо ми оцю співпрацю з МВФ не відновимо, то в цьому випадку гарантовано можливо навіть в цьому році, або на початку наступного року ми побачимо дуже сильний тиск на курс національної валюти, бо країна не зможе виконувати свої зовнішні зобов’язання по наступному року", - говорить Борис Кушнірук, економічний експерт.

Заговорили цього тижня і про можливий дефолт. Тобто неспроможність України повертати борги. І про те, що не такий він страшний, як його малюють. Та все ж поки й експерти, і політики цей варіант категорично відкидають.

А селяни з закарпатського села Лалово навіть про такі новини і не чули. Бо для них слово дефолт таке ж малозрозуміле, як і МВФ.

Хоча на курсових коливаннях тут знаються непогано.

"Хіба би зарплата по доларах була, тоді би можна було жити. А то зарплата 3 тисячі, а долар 3 тисячі і маєш шо? 100 доларів. На базарі йдеш там все долярове ну", - говорить Михайло Ковач, житель села Лалово.

Михайло працює поряд із чиновниками і депутатами. Охоронцем у Мукачівській райдержадмінінстрації. Та навіть з такою зарплатою селянин оптимізму не втрачає.

"На майбутнє сподіваємеся, шо буде ліпше".