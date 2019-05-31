Хостел. Для одних це дешева та зручна альтернатива готелю, для інших справжня катастрофа. Люди, які мешкають по сусідству з хостелами, нерідко почуваються героями навіть не кримінальної хроніки, а серіалу про соціальне дно. Як це можна побороти? Наша Галина Якушко дізналася.

Бойовик за стіною. Або, яке воно - сусідство із кримінальним осередком.

"Стрелял вот этот вот житель хостела".

"Тупо в упор меня расстреливает"

Чому мешканці багатоквартирних будинків оголосили війну хостелам?

"Зачем вы придурки недоделние, вам что разрешили это делать уйди ат сюда".

І чи можливо перемогти у цій недобросусідській війні?

Хостели - це популярні в усьому світі дешеві готельчики. Місця в ньому здають подобово, оплата, зазвичай, за ліжко-місце.

Із вигод - спільна ванна, кухня та інші побутові зручності. Діяльність таких готельчиків чітко регламентована. Головне пожильці не повинні заважати іншим мешканцям. Хостели дуже люблять мандрівники в Європі. Дешево, чисто й весело, бо познайомитися можна з людьми з усього світу. Та в Україні реалії не такі веселі. Звісно, у нас теж є хороші хостели, а деякі навіть визнані чи не найкреативнішими в Європі. Та здебільшого це нелегальні нічліжки з сумнівним контингентом.

Місто Київ. Будинок на Кустанайській. Раніше квартири тут давали людям із вадами зору. Та кілька років тому тут зробили хостел.

"У людей вибили двері, двері оце вони повибивали, осьо повибивали".

Подружжя Пархоменків навпомацки показує те, що залишилося від підвалу, який вони вважали своїм. В обох - проблеми з зором, тож тут тримали озвучувальну техніку. За їхніми словами, аби розширити хостел, власники розвалили стіну.

"Вони хотіли тут зробити прачичну ніби. Отам дірка, двері вони зробили. Тут їх не було цих дверей. Бачите що вони вже настроїли ми тут закрили. Ы ото двері оце вони прорубили. Оце була кладовка, а оце ж там та квартира їхня, що вони викупили".

Приміщення хостелу на першому поверсі. У кімнатах по кілька двоярусних ліжок. За словами жителів, тут можуть розмістити близько сотні жильців.

У середині немає шаф чи тумб. Одяг мешканці кладуть поряд із ліжком. Корпус поділено на жіночу та чоловічу секції. У чоловічій видно кілька чарок на столі.

Постійно нові гості, запах із непровітрюваних приміщень і нічні гулянки. Це далеко не все з чим зіткнулися мешканці цього будинку. Торік на сходах хостелу знайшли тіло людини.

А для цього чоловіка конфлікт із пожильцями нічліжки закінчився лікарнею. Невідомі сильно його побили та прострелили ногу.

"В упор меня расстреливает. Это был один человек кто стрелял. Я не знаю хто это был, но это с хостела. Или жилец или сотрудник. Половина лица была розвалена, две операции две пластики титаны стоят до сих пор", -говорить Руслан Верещагін мешканець будинку.

Чоловіку з родиною навіть довелося з'їхати з квартири.

"Ви згадали і через те как розхвилювалися, ну естествеенно ви думаете мне легко это переживать? Даже лет 5 пройдет я все равно не буду это спокойно вспоминать", - говорить Олександра Верещагіна, мешканка будинку.

І таких нічліжок у житлових будинках по Україні тисячі. Це головний біль мешканців і вже звичні місця поліцейських рейдів. Ціна за ліжко в таких хостелах від півсотні гривень. Поселяють усіх, документів чи довідок не вимагають. Власне, як і не висувають жодних вимог. Хоча за міжнародними правилами, власники хостелів мають забезпечувати порядок. А ще дбати, щоб постояльці нікому не заважали. Порушення правил у Європі загрожує закриттям хостелу. В Україні ж інша річ.

"Дуже складно довести які саме права мешканців порушені. Це лише особисте відношення, тобто чим порушується ваше право що сьогодні у вас сусід Маша а завтра у вас сусід Ваня. Це не є те право, яке порушується, ну це просто особисте відношення", - говорить Діна Дрижакова, директорка юридичної компанії.

Проблема в тім, що в Україні діяльність хостелів досі чітко не врегульована законом. А їхнє розміщення в житлових будинках не заборонене. Тож чи дотримуються бодай якихось правил і стандартів у нічліжках? Я вирішила перевірити з експертом у галузі обслуговування, Максимом Несміяновим.

Спальний район столиці. На "хрущівці" - невелика реклама. Пропонують тимчасове житло. Заходимо всередину.

Темні коридори, задушлива кухня без витяжки. Лампочок немає навіть у вбиральні.

За словами нашого експерта, в одній кімнаті може жити не більше як троє людей. Такі норми прописані для гуртожитків, якими мали б послуговуватися й хостели. Та жильців тут більше. До помешкання нашу знімальну групу не пускають.

"Ну йдіть в Європу! А ми не йдем в Європу".

Щоправда, у хостелі доволі чисто.

Власниця нічліжки розповідає: опікується тимчасовим поселенням. Для цього відкрила ФОП. І цього достатньо.

"К хостелам нету, так мы как то приноравлеваемся к тому чтобы люди пришли, переночевали если они заехали в Киев со своим вопросом и спокойно поехали дальше", - говорить Олена Близнюк, власниця хостелу.

А ось мешканці цього будинку вирішили не пристосовуватися до сусідства з хостелом. Для захисту від небажаних сусідів вони найняли адвоката.

Як перемогти хостел? як вигнати хостел? Відповідь на це запитання юрист Андрій Никончук знайшов за 8 місяців. Спочатку допоміг мешканцям створити ОСББ. На загальних зборах встановили правила, якими унеможливили розміщення хостелу. Посилили охорону і просто не пускали його пожильців.

"Ще дали час неділю звідти поїхали всі відвідувачі. Ті які проплатили наперед. Через дві неділі звідти виїхали матраси і двоповерхові ліжка. Через десь місяць туди заїхала нова сімя мама тато і двоє дітей і все, і в цьому будинку комфорт і щастя", - говорить Андрій Никончук юрист

Юристи кажуть - судитися з хостелами немає сенсу. Єдине, що може призначити суд - це мізерний штраф.