В субботу, 1 июня, за помощью к врачам обратилась женщина, которая рассказала, что порезала себе вены. Медики сразу же отправились на помощь. Войдя в квартиру на улице Березинской, они увидели не только женщину, но и тело ее умершего сына, передает "Информатор".

Мать с трудом смогла объяснить, что произошло. Она утверждала, что случайно уронила ребенка вчера, после чего он не приходил в себя. Медики немедленно вызвали полицию.

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Известно, что 3-летний мальчик страдал от ДЦП. Как именно погиб малыш - предстоит выяснить правоохранителям. По предварительной информации, женщина действительно могла уронить ребенка, так как она периодически злоупотребляла спиртным. Осознав, что малыш погиб, мать начала пить еще больше, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

Врачи оказали женщине первую медицинскую помощь и госпитализировали ее. Тем временем правоохранители осмотрели место происшествия. Предварительно, на теле погибшего ребенка есть телесные повреждения.

На место приехала следственно-оперативная группа Индустриального отделения полиции. Теперь правоохранителям которой предстоит выяснить все детали случившегося. Если следствие установит, что женщина действительно убила малыша, то ей грозит тюремное заключение.

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