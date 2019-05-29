Во вторник, 28 мая в реанимационное отделение Овруцкой больницы Житомирской области из-за укуса гадюки госпитализировали 9-летнего мальчика, передает "УНН".

"Жертвой пресмыкающихся стал 9-летний мальчик, житель села Левковичи. Гадюка укусила ребенка за левую нижнюю конечность в поле. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в райгосадминистрации.

Также в пресс-службе сообщают, что с начала этого года в Житомирской области это уже второй случай укуса человека змеей.

"Поэтому управление гражданской защиты населения облгосадминистрации советует быть бдительными, ведь с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и уснула, а также на Закарпатье ребенка унесло течением.