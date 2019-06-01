Новолуние - очень короткая, но крайне важная фаза лунного цикла. Луна обновится практически в самом начале июня, что можно назвать удачным стечением обстоятельств.

Астрологи рекомендуют как можно внимательнее и ответственнее относиться к советам лунного календаря на 3 июня, когда наступит Новолуние. Именно в этот день стоит позаботиться о своем эмоциональном здоровье, повысить энергетику.

Особенности Новолуния в июне

3 числа Луна перейдет в знак Близнецов. Это будет первый день пребывания в нем, поэтому сила стихии Воздуха будет очень большой, что астрологи отмечают как весьма положительный факт. Обновление Луны под эгидой Близнецов - это хорошее время для любого из нас.

Новолуние заставляет нас всех действовать по определенному плану. В понедельник следовать правилам всегда проще, потому что это помогает настроиться на работу и избежать непредвиденных проблем.

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3 июня больше всего повезет представителям таких знаков зодиака, как Дева, Козерог, Телец, Скорпион и Рак. Эти люди любят, когда все идет согласно планам, и впадают в негатив, если приходится экспериментировать, искать нестандартные пути решения проблем. 3 числа все будет просто, потому что от людей потребуется следование принятым ранее правилам. Представители этих пяти знаков будут рады тому, что миром будет править логика, а не эмоции.

Плохо переживают такие Новолуния Рыбы, Водолеи, Весы. Эти люди часто уповают на шестое чувство, на творческие способности и удачу, но все это будет в упадке. Всё, что требуется от представителей этих знаков, - не рисковать. Остальным знакам зодиака этот день покажется вполне рядовым и понятным.

Советы астрологов на 3 июня

В этот день отлично пройдут важные домашние дела и начинания. Астрологи отмечают, что можно смело приступать к ремонту, заниматься перестановкой мебели, делать генеральную уборку. Главное - быть последовательными и не браться за все сразу, потому что так можно допустить ошибку.

Возможно, многие люди начнут вспоминать о событиях прошлого. Сильно погружаться в воспоминания не стоит. Важно простить обиды и оставить негатив позади.

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Лунный календарь рекомендует сфокусироваться на чем-то по-настоящему важном. Это может быть любовь, важное задание на работе. Пребывание Луны в Близнецах поможет вам правильно направить потоки своей энергии.

3 июня полезными будут спокойствие и невозмутимость. Такие человеческие качества помогут нейтрализовать негативные последствия ошибок. В Новолуние энергетическое поле человека находится в упадке. Чтобы сберечь силы и здоровье, необходимо особенно заботиться о своем физическом и моральном состоянии. Чаще бывайте на свежем воздухе, гуляйте, оставайтесь в легком, но перманентном движении.

Пребывание Луны в Близнецах может повысить тягу к новым знаниям, к общению. Новые знакомства 3 числа не пройдут даром, но в случае успеха не стоит торопить события и пытаться как можно быстрее перевести все на более высокий уровень.

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