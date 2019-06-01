У Сполучених Штатах сталася трагедія. 12 людей загинуло, 6 у лікарні з пораненнями - внаслідок стрілянини в штаті Вірджинія. Нападника застрелила поліція.

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"Це найжахливіший день в історії Вірджинія-Біч. Постраждалі - наші друзі, співробітники, сусіди", - наголосив Боббі Даєр, мер міста Вірджинія-Біч.

Перші повідомлення про стрілянину у Вірджинія-Біч поліція отримала близько 16 години. Нападник відкрив вогонь у муніципальному комплексі, де містяться офіси комунальних служб. За словами очевидців, увійшовши в будівлю, чоловік почав лупити по всіх, кого бачив. Загинуло 12 людей, ще 6 зазнали поранень.

"Ми почули гамір і моя начальниця зібрала всіх у своєму офісі. Нас було близько двох десятків. Ми забарикадували двері столами. Я подзвонила 9-1-1, там сказали - залишатися всередині, доки поліція не дозволить вийти. Ми всі були перелякані. Це схоже було на якийсь кошмар. Про таке нерідко чуєш у новинах, та не думаєш, що подібне може статися з тобою", - розповідає Меган Бентон, очевидець.

Доки правоохонці прибули на місце події, стрілець встиг влаштувати справжнє пекло на трьох поверхах комплексу. Зрештою, у перестрілці чоловіка вбили. На місці трагедії знайшли пістолет та гвинтівку, які належали підозрюваному. Пізніше з'ясували його особу.

"Підозрюваний - Дівейн Креддок. Він 15 років працював інженером із комунальних послуг у муніципалітеті, де і влаштував стрілянину. Ми вже повідомили його родину про те, що трапилося", - зазначає Джеймс Сервера, шеф поліції міста Вірджинія-Біч.

За однією з версій, у такий спосіб чоловік хотів помститися за звільнення його з роботи. У Сполучених Штатах це вже 150 випадок стрілянини від початку року.