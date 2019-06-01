Серія вибухів сталася на заводі "Кристал" у цеху з виробництва тротилу

79 осіб отримали опіки внаслідок вибухів на оборонному підприємстві в російському Дзержинську. Із них - 14 доправили в лікарні.

Серія вибухів сталася на заводі "Кристал" у цеху з виробництва тротилу.

За однією з версій, причина трагедії - порушення техніки безпеки.

Від вибухів повибивало шибки в майже двох сотнях довколишніх будинків. На території заводу та в прилеглих районах оголосили режим надзвичайної ситуації.