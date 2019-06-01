Україна має інвестувати у вітчизняну медицину, а не в оплату медпослуг за кордоном - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит" має бути завершено, - про це в День захисту дітей на території медзакладу сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
2013 року роботи законсервували. Три роки потому уряд Гройсмана наказав їх відновити. І вже на початку 2018 перший комплекс Охматдиту повністю оснастили.
У його відділеннях приймають маленьких пацієнтів із надскладними діагнозами. Тепер триває добудова другого комплексу. Поточного року уряд виділив на це 1 млрд грн.
Україна має інвестувати у вітчизняну медицину, а не в оплату медпослуг за кордоном - наголосив Володимир Гройсман.
"Надзвичайно було важливо, щоб лікарню, яка надає допомогу дітям - добудувати. Це для мене є справою честі. Не можна було миритись з тим, що ця лікарня була закинута, "заброшена", залита водою, тому я радий що мені вдалося за декілька років, спільно з колегами-будівельниками, створити цей заклад. Зараз, справа в тому щоб все це завершити, обладнати обладнанням, для того, щоб українські діти, які мають відповідні захворювання - щоб вони отримували висококваліфіковану якісну допомогу", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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