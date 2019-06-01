Як Папу Римського зустрічали в Трансільванії, де проляже маршрут олімпійського вогню в Японії і хто стане новим Бетменом, - про це і не тільки у нашому огляді.

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80 тисяч людей зустрічали Папу Франциска в румунській Трансильванії. Там живе більшість католиків країни - це здебільшого представники угорської меншини. Вірянам не завадив навіть дощ. А от Понтифіку, через негоду - довелося корегувати маршрут. Замість того, щоб летіти гелікоптером, треба було 2 години долати гірські дороги машиною. Це вже другий день візиту Папи в Румунії, завтра він повернеться у Ватикан.

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Маршрут олімпійського вогню повідомили в Токіо: естафета почнеться 16 березня і пролягатиме всіма 47 префектурами. Смолоскип побуває на горі Фудзі, у найважливіших японських храмах і місцях, що зазнали збитків і руйнувань через стихійні лиха. Так організатори хочуть показати, що Олімпіада - це ще й символ відновлення країни. Завершиться естафета 24 липня на церемонії відкриття змагань у столиці. Також у Токіо показали однострій спортсменів, які нестимуть смолоскип. Його частково виготовили з переробленого пластику.

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Змагання на витривалість провели в німецькому містечку Арнсберг - учасники долали різні перешкоди у воді й багнюці. Охочих пройти таке випробування виявилося 15 тисяч. Тривають ігрища 2 дні. Уперше схожий марафон організували у США в 2010 році і відтоді проводять по всьому світові. Організатори вважають: дистанція в Арнсбергу - найскладніша у Європі.

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Незваний гість. У помешкання до жительки Флориди серед ночі вдерся 10-метровий алігатор. Рептилію побачила поштарка ще на вулиці. Зателефонувала в поліцію й розказала, що крокодил прямує в сусідню оселю. Хижак вліз через вікно на кухню і понишпорив на полиці з вином. Нічного злодія на гарячому впіймали поліцейські і відвезли до ветеринарів - алігатор трохи подряпався розбитим склом.

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Готему потрібен новий герой. Актор Роберт Паттінсон, який грав вампіра в серії "Сутінки", - стане наступним Бетменом. Студія Warner Brothers затвердила його на роль супергероя. Фільм з Паттінсоном у головній ролі вийде на екрани в 2021 році. У кінострічці йтиметься про становлення Бетмена, тому й знадобився молодший актор.

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Норвезький дизайнер створив колекцію вбрання у вигляді повітряних кульок. Показ провів у лондонській школі мистецтв Central Saint Martins. Моделі виходили на подіум у велетенських кольорових бульбашках, які під час ходи здувалися й перетворювалися на сукні. Найбільша кулька сягала 10 метрів у діаметрі.