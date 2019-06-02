Существует распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не так. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Супрун отметила, что кальян опаснее сигарет. "Час курение кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма", - сказала Супрун.

Также, Супрун назвала причины, почему кальян не является безопасной альтернативой сигаретам:

1. Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет.

2. Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

3. Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.

4. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.

5. Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.

6. Даже если курить бестабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные.

7. Курение кальянов составляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Кроме того, Супрун добавила, что кальяны вредят также пассивным курильщикам - людям, которые его вдыхают, находясь в одном помещении. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

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