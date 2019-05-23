Американские ученые заявили, что курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака легких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром. Об этом пишет N+1.

Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины решили оценить, как разные виды табачной продукции связаны с риском развития рака легких и смерти от него.

Ученые выяснили, что в сравнении с теми, кто курит сигареты с фильтром, для тех, кто курит сигареты без фильтра, риск развития рака легких выше на 40% , риск смерти от рака легких выше в два раза, а от всех причин - на 30% .

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Также любители сигарет без фильтра оказались больше зависимы от никотина. Курение различных разновидностей легких и ультралегких сигарет не было связано с изменением риска развития рака легких и смерти от него по сравнению с курением обычных сигарет.

Тем не менее, исследователи выяснили, что любители легких сигарет менее зависимы от курения по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты, а вот бросают курить они реже. Ментоловые сигареты и сигареты с другими ароматизаторами по сравнению с обычными сигаретами никакого влияния на изученные переменные не показали.

Авторы исследования пришли к выводу, что курение сигарет без фильтра связано с повышенным риском развития рака легких и смерти от него, хотя о причинах такой взаимосвязи они не высказываются - это необходимо будет изучить в последующих работах.

Напомним, в 2019 году в Украине снова подорожают алкоголь и сигареты.