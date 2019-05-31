Группа ученых пришла к выводу, что употребление красного мяса способно снизить риск развития рассеянного склероза. Однако положительный эффект есть только тогда, когда мясо включено в состав средиземноморской диеты, передает 24tv.ua.

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Специалисты провели анализ данных исследования, в котором приняли участие 840 человек.

Ученые нашли связь между средиземноморской диетой, что включает необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы. Это состояние предшествует развитию рассеянного склероза.

Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых принимают участие в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

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