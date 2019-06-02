"Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винуватців

Покарати ініціаторів знесення пам’ятника маршалу Георгію Жукову вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Звернення до правоохоронців та влади розмістили на сторінці політсили у Фейсбуці.

Сьогоднішні події в Харкові розцінюють, як акт вандалізму. У політсилі також заявили про готовність - відновити зруйнований монумент за рахунок партійного бюджету.