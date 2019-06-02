Акт вандалізму у Харкові: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винуватців [ Редактировать ]
Покарати ініціаторів знесення пам’ятника маршалу Георгію Жукову вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Звернення до правоохоронців та влади розмістили на сторінці політсили у Фейсбуці.
Сьогоднішні події в Харкові розцінюють, як акт вандалізму. У політсилі також заявили про готовність - відновити зруйнований монумент за рахунок партійного бюджету.
по теме
З'зд партії "Довіряй ділам" проходив під гучні протести
З'зд партії "Довіряй ділам" проходив під гучні заклики представників націонал-патріотичних організацій. Під стінами Палацу спорту вони влаштували акцію протесту
Представники парламентського комітету з питань соціальної політики вимагають від уряду відзвітувати перед відставкою
Відзвітувати перед відставкою вимагають від Уряду представники парламентського комітету з питань соціальної політики. Там вже підготували відповідне звернення
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають негайно відновити водопостачання на Донбасі
Про це йдеться у заяві політичної сили. Понад 100 тисяч українців лишилися без води в Бахмутському районі Донецької області через відключення від електрики Артемівської фільтрувальної станції
У Києві батьки хворих дітей протестують проти закриття дитячої лікарні
Біля Адміністрації Президента протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через закриття 7 міської дитячої лікарні на Печерську
На з'їзді "Опозиційної платформи - За життя" ухвалили важливі кадрові рішення
В "Опозиційній платформі - За життя" сьогодні провели двадцять другий з'їзд політсили. Під час наради узгодили плани на майбутнє та ухвалили важливі кадрові рішення