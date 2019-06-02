"Довіряй ділам". Мери українських міст об'єдналися в одну політичну силу і планують іти на вибори. Хочуть відстоювати інтереси своїх міст та селищ у Верховній Раді, на законодавчому рівні. На об'єднавчому з'їзді у Харкові побували і наші кореспонденти.

У харківському палаці спорту, біля п'яти тисяч гостей. Люди прийшли послухати, що пропонують політики, які об'єднуються в нову силу під назвою "Довіряй ділам". Кажуть, обличчя політиків знайомі.

"Я хочу послухати, що мені запропонує, а потім робити якісь висновки", - говорить Максим Жорін, голова східного крила партії "Національний корпус".

"На прикладі Харкова, що в нашому дитсадку є великі зміни. Відкриті нові групи, побудований новий майданчик спортивний. Дуже красивий, і територія дуже красива, рослин багато. Так що цим довіряти людям можна", - говорить Ірина, жителька Харкова.

Голова партії "Довіряй ділам" - одесит Геннадій Труханов каже - мери міст вирішили об'єднатися, щоб провести до парламенту свою партію. Вона представлятиме інтереси громад. Бо хто ж, як не мери, знають про проблеми людей. Геннадій Труханов називає принципові позиції.

"Предоставление экономических свобод регионам, в частности, создание свободных экономич зон, проведение согласованной политики развития всех укр-ких территорий. Введение практики местных референдумов по ключевым вопросам развития населенных пунктов. Новый жилищный, который будет защищать интересы собственников, жилья. Приведение языкового закона к европейским стандартам. Завершение войны на Донбассе исключительно мирным путем", - говорить Геннадій Труханов, Одеський міський голова.

Головою нової партії одноголосно обрали мера Харкова Геннадія Кернеса. Геннадій Труханов став співголовою. У програмі невідкладних заходів з відновлення країни та допомоги людям у пріоритеті економіка та розвиток міст і реальна децентралізація.

"Бюджет Харькова был удвоен и мы получили доходы, которые могли направить на развитие экономики города. Но при этом государство сбросило на места полномочия, которые практически нивелировали реформу, компенсация проезда льготников, которую мы раньше решали за гарантии государства - теперь полностью наш вопрос, профтехобразование - не управляй, но оплачивай, это не разговор, а ультиматум", - говорить Геннадій Кернес, Харківський міський голова.

А ще у програмі - питання мови, миру, цілісності держави, а також створення робочих місць і повернення людей в села.

"Мільони сьогодні людей в пошуку заробітку за кордоном. 500 сіл сьогодні за останні 20 років зійшли з географії нашої держави. Ще в 5400 селах не живе жодного чоловіка. Осанні 7 років кожен рік 19 населених пунктів з географії нашої карти зникає", - говорить Сергій Чернов, голова Харківської облради.

Про необхідність об'єднуватися й вирішувати ці питання разом говорять і представники західних областей.

"Ми повинні об'єднати всю нашу країну, сьогодні це ми схід, південь, захід - це ми одна велика країна. І тільки спільними зусиллями ми можем збудувати сильну незалежну вільну державу Україну", - говорить Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова.

Другий етап з'їзду відбудеться за тиждень в Одесі. На ньому висунуть кандидатів у депутати. Харківський міський голова уже заявив - якщо партія пройде в парламент, до Києва не поїде, залишиться працювати мером Харкова.