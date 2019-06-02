Українського капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з катером, арештували в Угорщині на місяць. Відповідне рішення виніс окружний суд у Будапешті напередодні з огляду на те, що капітан іноземець і може утекти з країни. Більше деталей у сюжеті.

Місяць під вартою - такий запобіжний захід обрав суд для 64-річного капітана Юрія з Одеси. Він був за кермом великого теплохода, який зіштовхнувся з катером, де перебували південно-корейські туристи.

"Слідчий суддя у суботу ухвалив рішення про арешт. Водночас він дав йому можливість звільнитися під заставу в 15 мільйонів форинтів, 50 тис доларів, - не повністю, а під домашній арешт. Це означає, що йому не дозволять покинути межі столиці і він буде зобов'язаний носити електронний браслет", - говорить Ференк Раб, заступник голови прокуратури Угорщини.

Ідея з заставою не сподобалось прокуратурі і вона подала апеляцію на це судове рішення. Сторона обвинувачення побоюється, що оскільки капітан іноземець, то може втекти за кордон.

"Наразі розслідування знаходиться на початковій стадії, тому я можу говорити лише про загальні докази. Як відомо, є відеоматеріали. Поліція опитала свідків, отримала докази, дослідила дані пристроїв локації, і, на думку обвинувачення, - з якою згоден і суд - усього цього достатньо для того, щоб висунути тверду підозру", - говорить Ференк Раб, заступник голови прокуратури Угорщини.

Капітан свою вину заперечує, каже його адвокат. На суді він висловив співчуття родичам загиблих і запевнив - діяв за правилами і не його помилка спричинила аварію.

"Сенс нашого захисту - навести докази, що капітан не зробив навігаційної помилки. Очевидно, що він дав докладні показання як свідок раніше, і залишається у цьому статусі зараз. На мій погляд, в цій процедурі багато чого не вистачає для встановлення істини, хто ж насправді зробив помилку і в якій мірі", - говорить Габор Ело, адвокат.

Зібрати докази досі намагаються й пошукові групи. Задіяли навіть підводні дрони, проте сильна течія заважає працювати.

"Для того, щоб чітко роздивитися човен під водою і мати хороші умови для дайвінгу, спільно з Норвегією, Чехією та Австрією ми отримали два сонарних радара і один підводний дрон, який запустили у річку. Радари змогли зробити фото, але дрону це не вдалося через швидкий потік", - говорить Шенкеун Сон, секретар з оборони посольства Південної Кореї в Угорщині.

Окремі пошукові групи намагаються знайти тіла загиблих. Два десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

"У п'ятницю угорські водолази двічі спробували відновити місію, але не змогли. Через глибину річки, де розташований човен, і швидку течію. Зрештою, відбулася нарада між Кореєю та Угорщиною, і ми прийняли рішення провести наступне занурення в понеділок о 7 ранку", - говорить Шенкеун Сон, секретар з оборони посольства Південної Кореї в Угорщині.

Туристичний катер "Русалка", на борту якого було тридцять три туристи з Південної Кореї та двоє членів екіпажу, затонув після зіткнення з лайнером. Аварія сталась у середу ввечері на річці Дунай навпроти будівлі парламенту Угорщини. Врятувати вдалося лише семеро осіб, ще сім загинули, решта вважаються зниклими безвісти.