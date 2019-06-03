Українські школярі-науковці створили роботів [ Редактировать ]
Освоїти Місяць, розробити альтернативні джерела енергії та позмагатися у боротьбі сумо. Все це вміють роботи, яких створили українські школярі. Напередодні відбувся національний відбір на всесвітню олімпіаду з робототехніки, у якому змагалися тисячІ учасників з усіх куточків України. Які вони, роботи майбутнього, дивіться далі.
Цей пластиковий механізм поцікавиться у вас, як справи, заспокоїть, якщо вам погано і викличе поліцію у разі небезпеки. За допомогою спеціального мобільного додатку робот визначає рівень гучності у квартирі. Якщо він зависокий - викликає правоохоронців.
"Ми розробили цей проект для того, щоб привернути увагу до такої дуже важливої проблеми, як насилля у сімї. В Україні щорічно понад три мільйони дітей стають жертвами або свідками насилля у сімї, тому ми розробили проект робота, робота-друга, який зможе морально тебе підтримати та у якійсь мірі захистити тебе. В тебе є робот - значить, ти не один", - говорить Віктор, учасник фестивалю.
Цей проект - один з кількасот на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Вже 11 років поспіль столиця приймає команди дітей з усіх областей, які змагаються за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді.
"Ми збираємо найкращих робототехніків, найкращих архітекторів. Дітей, які в захопленні від нових технологій, які хочуть бачити себе в цих професіях. Якраз це такий фінал, коли ми вибираємо найкращого робототехніка В нас тут є і розумний транспорт, є і альтернативні джерела енергії", - говорить Оксана Стоєцька, організатор фестивалю.
Роботи учасників не повторюються, в кожного - своя розробка, яка пройшла не одне випробування перед фестивалем.
"Ну цей робот розроблявся для програми, я його робив один рік. Він в мене вже на 4 олімпіадах бував. Тоді він займав 4 місця Він в цей раз переміг", - говорить Сергій Беруков, учасник фестивалю.
На цей захід щороку приходять родинами. Спочатку споглядають, потім самі стають учасниками.
"Впечателения очень хорошие, в этом году все проходит на высшем уровне. Дети все отлично выступают, ну и мы тоже", - говорить Марія Маслова, мати учасника фестивалю.
Національний відбір вирішить, хто саме поїде восени до Угорщини на міжнародний етап змагань, де представлені 85 країн. З півтисячі українських команд лише десять отримають право боротися за світове визнання.
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