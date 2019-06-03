На приазовській лінії продовжуються активні бойові дії [ Редактировать ]
Неспокійною видалася попередня доба на Донбасі. Російські окупанти двічі обстріляли позиції наших військових. Атакували оборонців Гнутового та Новгородського. Серед армійців ніхто не постраждав. З Приазов'я репортаж Руслана Смєщука.
Приазовська оборонна лінія, на цьому тижні - одне із найгарячіших місць на Донбасі.
"Обстановка на ввереном нам участке довольна не стабильная, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований и российских войск могут происходить буквально в любую минуту. Что касается калибра - это разные калибры и АГС и СПГ и запрещенные калибры 120 мм и 120 мм и 82 мм мины прилетают", - говорить "Джокер", військовослужбовець ЗСУ.
Крім того переодично до українських позицій намагаються підходити диверсанти супротивника.
"Ходять мобільно терористичні групи, заходять на Мородор - працюють по нам. НУ даєм гідну відсіч, близко не підпускаемо", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
А меньше ніж за два десятки кілометрів від передової - шістсот тисячний Маріуполь. Завдяки оборонцям в місті нормальне життя, війна майже не відчувається. Сьогодні тут незвичне спортивне свято.
Забіг Маріупольска десятка це такий перший, массовий спортивний захід у прифронтовому місті з початку війни. Тут понад три тисячі учасників, значна частина історичного центру міста перекрита, різні забіги у різних номінаціях, на різні дистанції. І наша знімальна група теж вирішила приєднатися до цього заходу.
Ігор Критов, організатор забігу "Маріупольська десятка"
У нас є дуже масовий старт на 1 кілометр - це 1000 учасників, 1000 ще учасників в дитячіх стартах. І приблизно по 500 і 600 на дистанції 5 і 10 км. Приблизно 80 відсотків це Маріуполь, а 20 відсотків це люди, що приїхали з інших місць і не тільки з донецької області.
Наприклад Дмитро приїхав аж з Білої Церкви, він не пропускає жодного величезного українського забігу, тим більше якщо він проводиться вперше.
"Коли закоханий в біг не може бути перешкод, тим більше Маріуполь це нове бігове місто. Тому я так вирішив. Довше їхав аніж біг", - говорить Дмитро, учасник з Білої Церкви.
А ця дівчина із фатою приїхала із Киева. Каже родичі дуже переживали бо ж до лінії фронту близько.
"Минулого року в цей день у нас було весілля з чоловіком. Тому в цьому році ми вирішили відсвяткувати його в Маріуполі, оскількі мій чоловік дуже любить це місто, ми приїхали побігати. Моя мама дуже переживала і вчора весь день дзвонила, питала ти вже на фронті? Я говорю ні тут ще не фронт, я побігаю і вернусь. Мама не переживай", - говорить Ірина, учасниця з Києва.
Через сильну спеку, та важкі підьйоми місцевісць, а це додаткове навантаження - не обійшлося без постраждали. Щонайменьше одну учасницю шпиталізували. Через надмірне навантаження.
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