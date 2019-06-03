Поблизу Мар’їнки бойовики кидають в бій тяжку артилерію

Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем, ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не тільки позиції армійців, дістається і місцевим жителям