Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції [ Редактировать ]
Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска. Під ракетний удар потрапило місто Кунейтра. Загинули троє бійців. Ще семеро поранені.
За версією військовиків, атака стала відповіддю на два ракетні удари, які Сирія напередодні завдала по ізраїльській частині Голанських висот.
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