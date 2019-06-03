Смертельное ДТП с футболистом: появились детали аварии [ Редактировать ]
Испанская пресса обнародовала некоторые подробности смертельной аварии, в которой погиб футболист Хосе Антонио Рейес, передает isport.ua.
Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.
В отчете об аварии отмечается, что вероятной причиной аварии стал прокол колеса. По расчетам специалистов, автомобиль в этот момент двигался со скоростью 237 километров в час.
Ранее сообщалось, что известный украинский певец разбился в ДТП.
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