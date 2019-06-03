Испанская пресса обнародовала некоторые подробности смертельной аварии, в которой погиб футболист Хосе Антонио Рейес, передает isport.ua.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

В отчете об аварии отмечается, что вероятной причиной аварии стал прокол колеса. По расчетам специалистов, автомобиль в этот момент двигался со скоростью 237 километров в час.

Ранее сообщалось, что известный украинский певец разбился в ДТП.