У Кропивницькому мама трирічної Ірини Москаленко, хворої на спінальну м'язову атрофію, благає допомогти врятувати малечу. Спочатку жінка сама намагалась добитися аби чиновники долучилися до міжнародної програми лікування таких діток. Але марно. Тепер вирішила діяти самотужки і розпочала збір коштів на препарат, який допоможе дитині.

Не жити, а й почати рухатися. Скільки грошей потрібно і де треба пройти курс лікування - знає Олена Бринза.

На цьому відео Іринці Москаленко півтора року. Вже за місяць після народження лікарі діагностували в дівчинки рідкісну генетичну хворобу - спінальну м'язову атрофію. Це коли м'язи згодом втрачають рухливість. Її мама, Вікторія, зверталася до МОЗУ та президента - з проханням долучити українських СМА-дітей до міжнародної програми лікування.

Та поки що безрезультатно. Сьогодні Ірисці - як її пестливо кличе мама - три з половиною роки. Маленька, тендітна, з дорослим поглядом, вона вже - майже нерухома.

"М'язи у нас слабенькі, провисають вниз і в такому положенні сухожилля застигають і під прямим кутом важко підводитись тому ми на весь день одягаємо такі тутора ось так ми піднімаємось, ось так от і отак ми можемо погуляти по квартирі, по вулиці", - говорить Вікторія Москаленко, мама Іринки.

Робити масажі, годувати і навіть реанімувати - мама навчилася завдяки інструкціям закордонних лікарів, які знайшла в інтернеті. З необхідним обладнанням допомогли волонтери та небайдужі.

"Немає лікарів, які можуть нам допомогти, навчити, виписати медикаменти чи харчування спеціальне дієту, немає ніякого супроводу, тобто самі по собі", - говорить Вікторія Москаленко, мама Іринки.

Взяти дитину на лікування яке дозволить їй не просто виживати, а й почати рухатись - готова Ізраїльська клініка.

"Дуже велика сума я розуміла. Ми живимо в таких умовах, що у нас нема навіть що продати, у нас немає своєї квартири ми живемо з бабусею, немає машини, тому я змушена кожного просити нам допомогти, я розумію що одна дитина проти всієї країни але вона варта того, щоб за неї боротися, так Іринка я не плачу, ми сильні дівчат", - говорить Вікторія Москаленко, мама Іринки.

Ліки від цієї недуги винайшли ще три роки тому в Штатах. Нині за рахунок медичного страхування їх отримують СМА-діти в десятках країн. Щасливі батьки викладають відео з досягненнями дітей.

України в переліку держав, де рятують таку малечу, поки що немає.

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Москаленко Вікторія Віталіївна

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