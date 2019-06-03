Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може повернути до організації Росію - написав у Фейсбук глава української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Голосування за резолюцію відбудеться 24 червня - на сесії Асамблеї. Якщо її підтримають, залишиться можливість запровадити санкції щодо РФ лише в урізаному варіанті.

Нардеп зазначив, звернення громадських організацій, правозахисників, родичів заручників і моряків щодо можливого зняття санкцій з Росії - регламентний комітет проігнорував.

Крім того, за словами Ар'єва, "До ПАРЄ так і не надійшло жодного сигналу від відповідальних за закордонні справи у Зеленського". Нагадаю, Росія не бере участі у сесіях ПАРЄ з січня 2015 року після обмеження повноважень її делегації.