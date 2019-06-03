За даними розвідки - знищено одного бойовика

І до ситуації на Донбасі - під ранок бойовики поновили обстріли на обох напрямках. З протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок російські окупанти накрили околиці Кам'янки та Новоселівки Другої.

А поблизу Попасної найманці атакували армійців з мінометів 120 калібру. В українському війську без втрат. За попередню добу противник п'ять разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Біля Мар'їнки і Пісків застосовував великокаліберні міномети, в районі Гнутового ворог цілив з гранатометів і стрілецької зброї. За даними розвідки - знищено одного бойовика.