Закон Зеленского о незаконном обогащении появился в Раде (документ) [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, в Верховной Раде Украины появился законопроект №10358 об ответственности за незаконное обогащение "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Об этом свидетельствует документ на сайте парламента.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.
Напомним, Зеленский приступил к воплощению мечты "о государстве в смартфоне". А представитель Зеленского в Раде назвал ключевые приоритеты в работе президента.
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